Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Американские власти осуждают атаку на аэропорт города Аден в Йемене, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности США.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон поддерживает новое йеменское правительство и народ страны в их стремлении к лучшему будущему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападение на аэропорт Адена осудили власти Кувейта. В результате атаки погибли по меньшей мере 27 человек.

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