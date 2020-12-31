Аден, Йемен, , 01:36 — REGNUM В результате взрыва в аэропорту Адена (Йемен) погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом организация сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что третий коллега также погиб в результате сегодняшнего взрыва в аэропорту Адена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в Йемене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе погибших сотрудником МККК есть гражданин Руанды, являвшийся специалистом по медицинскому оборудованию и гражданин Йемена, координировавший авиасообщения по линии организации.

В результате миномётного обстрела международного аэропорта Адена в Йемене погибли 27 человек, ещё десятки получили ранения. Обстрел начался сразу после прилёта в Аден нового правительства Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, три сотрудника Международного комитета Красного Креста получили ранения и ещё один погиб в результате взрывов в международном аэропорту города Адена 30 декабря.

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