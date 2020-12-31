Вологда, , 01:25 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели троих человек, в том числе двоих детей, при пожаре на территории пилорамы в Вологодской области возбудили следователи, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря недалеко от деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района. При пожаре погибли женщина-сторож и ее несовершеннолетние дети. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря при пожаре на предприятии по производству растительного масла в Липецком районе Липецкой области пострадали два человека.

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