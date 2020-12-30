Санкт-Петербург, , 22:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержаны двое «актёров», занимавшихся розыгрышами с имитацией силового захвата «спецназом», сообщает 30 декабря Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники Росгвардии поделились с полицейскими информацией о некой фирме, организовывавшей специфические розыгрыши, в ходе которых клиент становился объектом силового задержания. Актеры использовали обмундирование с опознавательными знаками и шевронами правоохранительных органов, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенное оружие.

«Реагируя на обращение коллег из Росгвардии, полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназовцев. На территории АЗС на проспекте Шаумяна микроавтобус «спецназа» был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии», — цитирует агентство слова собеседника.

Задержаны двое актеров, одетых в форму спецподразделения. Рассматривается вопрос привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов.