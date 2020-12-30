Нижний Новгород, , 22:42 — REGNUM Суд изменил меру пресечения генеральному директору компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По решению судебного органа, содержание под стражей ему сменили на домашний арест. Отмечается, что соответствующее ходатайство в суд ранее направило следствие.

ИА REGNUM напоминает, что гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая арестовали 7 июля 2020 года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он вступил в сговор с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и получал от поставщиков «откаты» в размере 1% — 3% от суммы каждого контракта на поставку ресурсов.