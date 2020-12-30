Осло, , 22:14 — REGNUM Власти Норвегии пытаются выяснить судьбу 12 человек, признанных пропавшими без вести после схода оползня, сообщает 30 декабря телерадиокомпания NRK.

Кроме того, эвакуированы порядка 1,5 тыс. жителей пострадавшего от оползня селения, где 15 жилых домов были сметены оползнем.

«Несколько человек пострадали, о судьбе 12 ничего не известно после того, как огромный оползень сошел в центре Аски в Гердруме. Порядка 1,5 тыс. человек в округе были эвакуированы, полиция ищет выживших», — сообщает NRK.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти заявляли о 26 пропавших без вести, однако местонахождение части из них уже удалось установить.

Спасатели не исключают, что есть опасность схода новых грунтовых потоков, поэтому поиски выживших ведутся с вертолета.

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