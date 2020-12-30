Москва, , 23:00 — REGNUM Ситуация с остановкой более 20 поездов в Германии из-за лебедя, «скорбевшего» на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, вызвала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 30 декабря в социальной сети Facebook.

«В животном мире никто никого и никогда не предают. Вот бы люди получились бы преданности от животного и птичьего Мира!», — написала Виктория Б.

Многие пользователи оказались восхищены тем, что работники железной дороги в Германии таким образом отнеслись к лебедю. Граждане считают правильным то, что люди решили спасти жизнь птице.

«Две вещи вызывают восхищение, это — лебединая верность и отношение государства к представителям фауны», — пишет Людмила Ч.

Другие же наоборот, возмутились тем, что в результате остановки многим пассажирам пришлось переносить свои планы. Граждане считают, что сначала необходимо думать о людях, а уже потом о животных.

«Это, конечно, замечательно — такая забота о птичках. Странно, что не подумали о сотнях людей, чьи планы нарушены. Думаю, что о животных нужно заботиться. Но приоритет все же должен быть отдан людям», — считает Елена К.

Некоторые заявили о том, что на территории Германии разрешён отстрел Лебедей. Поэтому люди увидели признаки лицемерия в решении работников железной дороги.

«Трогательно, конечно. Но, при этом, на лебедя в Германии разрешена охота и их считают вредителями», — поделился Сергей Я.

Напомним, 29 декабря более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, «скорбевшего» на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника.