Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:46 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 30 декабря, на полном ходу загорелся автобус с пассажирами. Очевидцы уточнили, что водитель не сразу понял, что в салоне произошло возгорание.

«Мы все сильно испугались. Водитель сначала не понял, что мы горим, и не хотел открывать, но потом все кричать начали, и он открыл двери», — сообщила «Сибдепо» пассажирка автобуса.

Уточняется, что транспорт двигался по маршруту № 106 и в момент возгорания был на Ильинском мосту. Автобус полностью выгорел. Никто из пассажиров не пострадал.