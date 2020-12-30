Стокгольм, , 19:01 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 243, сообщает 30 декабря шведское Агентство общественного здравоохранения.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8727 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 437 379 человек. За последние 24 часа было выявлено 8846 новых случаев заражения.

Как отмечают журналисты Aftonbladet, большой суточный показатель смертности от COVID-19 в Швеции может объясняться задержкой статистических данных, поступающих из регионов в период рождественских и новогодних праздников.

По состоянию на 30 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 339 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4055 пациентов.

Напомним, Агентство общественного здравоохранения Швеции отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса.

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