Аден, Йемен, , 18:07 — REGNUM Новый взрыв прогремел в городе Адене (Йемен), сообщает 30 декабря Reuters.

На этот раз инцидент произошёл в районе президентского дворца «Эль-Маашик». В этом здании находится правительственная группа, прилетевшая сегодня, 30 декабря, в аэропорт, при этом воздушную гавань обстреляли из миномётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три мины взорвались в аэропорту Адена 30 декабря. Это произошло в момент прибытия в воздушную гавань самолёта с правительственной делегацией. Власти обвинили в атаке хуситов.

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