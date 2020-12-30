Мурманск, , 17:49 — REGNUM Прекращена активная фаза поисково-спасательной операции в районе гибели рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море, сообщает 30 декабря «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.

Операция прекращена с 15:00 мск 30 декабря. Все задействованные в ней суда возвращаются в места постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, траулер «Онега» затонул 28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли. Из 19 членов экипажа спасти удалось двоих.

Причиной кораблекрушения предварительно названо обледенение и крен судна при вытягивании рыболовного трала.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации морского транспорта.

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