Осло, , 17:16 — REGNUM В результате схода оползня на севере Норвегии пострадали не менее 10 человек, еще 21 числится пропавшим без вести, сообщает 30 декабря агентство Reuters.

По данным местных властей, оползнем снесено несколько жилых домов. Остаётся неизвестным, сколько людей находилось в зданиях в момент катастрофы.

Один из пострадавших остается в критическом состоянии.

На данный момент более 700 местных жителей эвакуированы с места происшествия.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В норвежском Ерруме из-за оползня эвакуировали местных жителей

Читайте развитие сюжета: Власти Норвегии признали 12 человек пропавшими при сходе оползня