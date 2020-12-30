Ярославль, , 17:04 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким Алексея Константинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Алексей Константинов

Как ранее сообщало ИА REGNUM председатель ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в автокатастрофе в Тверской области. В тексте телеграммы губернатора говорится:

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким Алексея Дмитриевича Константинова и коллегам по работе в Ярославской областной Думе в связи с его трагической смертью. Алексей Дмитриевич посвятил себя благородному служению государству и обществу. На этом пути он продемонстрировал достойный пример гражданственности и патриотизма, проявил деятельную заботу об интересах сограждан, судьбе Отечества. Ушел человек, заслуживший признание ярославцев, уважение и добрую память. Разделяю утрату и передаю в этот скорбный час слова душевной поддержки», — отметил губернатор Дмитрия Миронов.

Алексей Константинов сам находился за рулем «Санта Фе», его машина врезалась в «Мазду» на автодороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск».

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