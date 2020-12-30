Аден, Йемен, , 16:56 — REGNUM Число жертв атаки на международный аэропорт города Адена (Йемен) достигло 27, передаёт 30 декабря Al Hadath.

По словам представителя йеменского правительства, ранения получили десятки человек.

Напомним, аденскую воздушную гавань сегодня, 30 декабря, обстреляли из миномётов в момент прилёта в аэропорт министров нового правительства Йемена.

В аэропорту взорвались три миномётных снаряда. Среди членов правительства пострадавших нет: когда начался обстрел, они ещё не вышли из самолёта, который привёз их в Аден.

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