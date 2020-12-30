Краснодар, , 16:49 — REGNUM Четыре возгорания лесной подстилки действует на территории Краснодарского края по данным на середину дня 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Три возгорания зарегистрировано на территории Туапсинского районе, ещё одно — на территории Сочи. В ликвидации возгораний задействовано более 250 человек, привлечено 60 единиц техники.

«Авиация МЧС России произвела 26 сбросов по 5 тонн. В Сочи 12 сбросов в Туапсинском районе 14 сбросов по 5 тонн. Угрозы населенным пунктам нет», — уточнили в МЧС.

Ситуация находится на особом контроле в ГУ МЧС по региону, на месте создана и работает оперативная группа.