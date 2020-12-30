Аден, Йемен, , 16:46 — REGNUM В результате взрывов в аэропорту Адена и последовавшего за ними обстрела погибли не менее 12 человек, сообщает 30 декабря газета Independent со ссылкой на правительство Йемена.

При этом сайт телеканала «Аль-Арабийя» уже сообщает о гибели 25 человек. По информации «Аль-Арабийя», среди погибших и раненых много журналистов и местных чиновников, встречавших министров нового правительства

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы в аэропорту Адена прогремели почти сразу после приземления самолета, который привез из Саудовской Аравии недавно сформированное правительство национального согласия.

Из прилетевших министров никто не пострадал, они были доставлены во дворец «Аль-Машик».

Министр информации Йемена уже заявил, что, по его предположению, за этим нападением стоят повстанцы-хуситы.

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