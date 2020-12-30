Саранск, , 16:41 — REGNUM В Мордовии мужчина, руководивший демонтажем одного из зданий в Саранске, признан виновным по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что осужденный подрядился провести демонтаж нежилого здания. При этом проект по организации проведения работ, который учитывал меры безопасности, им не был изготовлен. Инструктажа с привлеченными для демонтажа рабочими также не проводился.

Приговором суда мужчине назначено 1,5 года лишения свободы условно.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2019 года в Саранске при демонтаже здания по улице 1-й Промышленной погибли двое рабочих. В момент распиливания металлической стойки конструкция здания обрушилась, на находившихся на платформе автовышки рабочих рухнули металлические и бетонные фрагменты здания. От полученных травм мужчины скончались на месте.