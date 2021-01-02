Ставрополь, , 08:27 — REGNUM За 2020 год сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу выявили 628 преступлений. В общей массе преступлений шестая часть (103) совершены организованными преступными группами и сообществами. Об этом сообщил начальник полицейского главка на Северном Кавказе Сергей Бачурин, подводя итоги работы в ушедшем году.

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По его словам, оперативная обстановка в округе характеризуется как сложная, но контролируемая. Правоохранители выполняют поставленные задачи по декриминализации субъектов СКФО.

В разрезе всех выявленных преступлений 408 характеризуются как тяжкие и особо тяжкие. Это на 13,8% больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Чечня и Северная Осетия стали лидерами в России по наименьшим темпам прироста числа зарегистрированных преступлений. В Чечне снизился на 18,8%, в Северной Осетии — на 17,5%.

Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами по наименьшим темпам прироста числа зарегистрированных преступлений. Этот показатель в Чечне снизился на 18,8%, в Северной Осетии — на 17,5%. Такие данные приводит по итогам десяти месяцев 2020 года ТАСС.

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