Ижевск, , 16:27 — REGNUM В Удмуртии завершили расследование уголовного дела о восьми эпизодах преступлений по ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон»), ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемыми являются шестеро жителей Сарапула в возрасте 13−16 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, преступления против собственности совершались после заключения подростками преступного сговора.

В частности, в апреле-июне текущего года участники банды похитили автомобиль, электромобиль, два веломобиля и мотоцикл. Также подростки совершили ещё ряд уголовно-наказуемых деяний.

В ходе предварительного следствия один из подростков был задержан и заключен под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года уровень подростковой преступности в Удмуртии вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Несовершеннолетние жители республики совершили за год 615 преступлений. Подростками было совершено 343 кражи, 60 грабежей и шесть разбойных нападений, а также 23 случая вымогательства и десять случаев мошенничества.