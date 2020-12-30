Загреб, , 15:51 — REGNUM Решение выделить 120 млн кун (примерно €15,9 млн) районам Хорватии, в наибольшей степени пострадавшим от землетрясения, приняли власти страны. Об этом 30 декабря сообщил хорватский министр финансов Здравко Марич, его слова приводит государственное информационное агентство HINA.

«110 млн кун будет выделено из государственного бюджета, а 10 млн — из Фонда охраны окружающей среды», — заяви он.

Также глава минфина Хорватии уточнил, что большая часть данных средств будет направлен в Сисачко-Мославацкий район страны, а также в Загребский и Карловацкий районы.

Кроме того, Марич рассказал, что позднее 30 декабря в Хорватию прибудет комиссар Евросоюза по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о том, что 2 января 2021 года будет в Хорватии днем траура по погибшим в результате произошедшего 29 декабря землетрясения, приняло правительство страны.