Киев, , 15:46 — REGNUM В Киеве на станции Дарница во время движения с рельсов сошёл поезд, следовавший в аэропорт «Борисполь». Об этом сообщила 30 декабря пресс-служба «Укрзализныци».

"30 декабря 2020 года… на станции Дарница во время движения поезда №828 Киев — Борисполь — Аэропорт произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда», — сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, проводится расследование причин аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области на территории одного из предприятий «Укрзализныци» загорелся вагон. Во время ликвидации пожара в вагоне нашли тела двух погибших.

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