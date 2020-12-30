Йошкар-Ола, , 15:40 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бывшего главы Фонда социально-экономического развития республики по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, бывший директор фонда в мае-июне 2020 года получал «под отчёт» денежные средства на личный счёт. Часть из них была потрачена на нужды Фонда, а 1,899 млн рублей он похитил. Пытаясь частично легализовать средства, на подставное лицо была оформлена покупка автомобиля, частично оплаченная этими средствами.

Кроме того, в качестве председателя ликвидационной комиссии Йошкар-Олы он похитил путём присвоения средства предприятия на сумму более 661 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела составили четыре тома, в ходе расследования проведены допросы свидетелей и четыре экономических экспертизы. С утверждённым прокурором обвинительным заключением дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Фонда был арестован в конце мая текущего года. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

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