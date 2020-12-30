Белград, , 15:42 — REGNUM Находящийся в мемориальном Парке Белграда монумент «Вечный огонь» осквернили неизвестные.

Как сообщает ТАСС, Вечный огонь, который 15 декабря зажег сербский президент Александар Вучич совместно с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ночь на 30 декабря потушили и облили краской.

Кроме того, на монументе неизвестные оставили банку из-под краски, на которой нанесена надпись: «Освободители? Нет, никогда!» и нарисованы перечеркнутые серп и молот.

«Глубоко потрясены варварским осквернением Вечного огня у мемориала «Освободителям Белграда». Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер», — сообщили по этому поводу в посольстве России в Белграде.

Также там не исключили возможность того, что «совершившие это трусливое преступление маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне» в расчете на то, чтобы «внести разлад в братские отношения между нашими народами».

«Убеждены, что такие методы в Сербии не пройдут», — подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что власти Канады отказались от сотрудничества с российской стороной по делу об экстрадиции 96-летнего нациста Гельмута Оберлендера.