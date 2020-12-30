Ижевск, , 15:28 — REGNUM В Сарапуле ООО «С-Строй» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что один из руководителей ООО передавал должностному лицу управляющей компании деньги в качестве коммерческого подкупа за содействие в заключении договоров на выполнение капремонта. Объем подкупа составлял 10% от суммы договора — в общей сложности 90 тыс. рублей.

Компании назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, для обеспечения его уплаты на имущество ООО наложен арест.

Кроме того, в отношении сотрудника ООО «С-Строй», который передавал средства, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Крыму задержали бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты по подозрению в получении взятки. подозреваемый, занимая пост в администрации, потребовал от компании-подрядчика передать ему взятку в размере 5% от цены контракта на выполнение капремонта сетей теплоснабжения. При этом работы в полном объёме выполнены не были, а их качество не проверено.

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