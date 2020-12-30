Рязань, , 15:26 — REGNUM Замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в частном доме в Рязани, где погибла супружеская пара и двое малолетних детей, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле у руководства ведомства, возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что обстановка в доме не имеет признаков, указывающих на криминальный характер смерти семьи. Пожар начался в техническом помещении, где установлен электрический водонагреватель. Возможно, замыкание электропроводки и стало причиной возгорания, окончательный вывод будет сделан после пожаротехнической экспертизы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возгорание на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на улице Рязанской в областном центре произошло 29 декабря около 05:00. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины 1985 года рождения, его супруги 1983 года рождения и их малолетних детей, 2009 и 2020 года рождения. Ещё одного ребёнка, девочку 2013 года рождения удалось спасти, она в тяжёлом состоянии госпитализирована в больницу.

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