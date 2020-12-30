Магас, , 15:01 — REGNUM В Ингушетии поздно вечером 29 декабря произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы. На трассе Магас — Назрань водитель автомашины ВАЗ-21 099 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел неподалеку от Магасского круга. Во время аварии в автомобиле находилось три человека. Одного пассажира выбросило из машины, двоих сильно зажало. Прибывшие на место спасатели произвели деблокировку пострадавших при помощи гидравлических инструментов.

В настоящее время пострадавшие находятся в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы.