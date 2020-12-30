Джакарта, 30 декабря 2020, 14:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на юго-востоке Сулавеси, сообщает Detik.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что землетрясение произошло 30 декабря 2020 года в 01:44 по местному времени.
«Эпицентр землетрясения находился на суше в 9,9 км к юго-востоку от Саматуру на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на островах Сангихе в провинции Северный Сулавеси.
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