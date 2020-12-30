Белград, , 14:40 — REGNUM Сербские пограничники обнаружили свыше 2 тыс. древних предметов, которые вывезли с территории Украины. Об этом сообщила 29 декабря пресс-служба таможенной службы Сербии.

Известно, что контрабанду выявили в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии. По документам он вёз с Украины паркет, а также две коробки конфет.

В ходе обыска в тайнике нашли 2113 предметов времён бронзового века и Средневековья, относящихся к культурам древних славян, кельтов и византийцев: наконечники стрел, копий, топоры, кистень, разного рода украшения, броши, крестики, гребни, браслеты, а также каменную статуэтку.

Подозреваемый признал, что антиквариат ему не принадлежит, он лишь исполнял роль курьера. По прибытии в Сербию, с ним должны были связаться владельцы коллекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Украины Олег Николенко обратился к властям Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить для проведения экспертизы икону, которую власти страны подарили министру иностранных дел РФ Сергей Лаврову, и которая может иметь украинское происхождение.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины настаивает на экспертизе иконы, подаренной Лаврову в Боснии