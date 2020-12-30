Сана, , 14:08 — REGNUM В аэропорту Южного Йемена Адене во время прибытия членов нового правительства прогремел взрыв, 30 декабря передает телеканал Al Arabiya.

Телеканал вёл прямую трансляцию встречи министров. В моменты выхода членов правительства из самолета прогремел взрыв. Спустя несколько секунд после мощного хлопка раздались звуки выстрелов. Есть дертвы и пострадавшие.

Отметим, правительственная делегация прибыла в Йемен из Саудовской Аравии. Во время взрыва члены правительства находились в самолете. По данным йеменских СМИ, министры не пострадали. Они перевезены во дворец правительства в Адене.

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