Уфа, , 14:08 — REGNUM Дерево упало на мужчину в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что несчастный случай произошел 29 декабря в деревне Баскан Белорецкого района. Мужчина 1997 года рождения заметил собаку, которая бегала около падающих деревьев на участке для вырубки леса. Мужчина захотел отогнать ее из опасной зоны. В результате на него самого рухнуло срубленное дерево.

Сообщается, что спасатели освободили мужчину из-под веток дерева и доставили его до бригады скорой помощи.

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