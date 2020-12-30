Кызыл, , 13:45 — REGNUM Более трёх сотен работников государственного и муниципальных предприятий в Туве не получили зарплату за ноябрь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, о задолженности стало известно по итогам проверки.

Всего предприятия «УК ТЭК 4», «Аварийно-ремонтная служба Кызыла» и «Кызылгортранс» задолжали работникам более 8 млн рублей. В связи с этим руководителям организаций были внесены представления. Кроме того, надзорное ведомство возбудила дела об административном правонарушении.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования образовавшаяся перед работниками предприятий задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» уже становилась объектом внимания со стороны правоохранителей из-за невыплаты зарплаты. Как сообщало ИА REGNUM, десятки работников предприятия с января по март 2020 года либо совсем не получали зарплату, либо получали частично.

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