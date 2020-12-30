Краснодар, , 13:33 — REGNUM Приговор по делу о ДТП с участием экскурсионного автобуса в Краснодарском крае в августе 2019 года вынес суд. Виновным по делу о причинении смерти по неосторожности признан 42-летний водитель автобуса, об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установлено судом и следствием, мужчина с 2011 года работал водителем лечебно-профилактического санатория «Эллада». В том же году медики диагностировали у него заболеванием и назначили препарат, при применении которого нельзя управлять транспортом. Однако мужчина побоялся увольнения и скрыл этот факт от руководства. В день ДТП, 7 августа 2019 году, он управлял автобусом, принадлежащим санаторию, перевозил пассажиров по экскурсионному маршруту.

«В вечернее время, у мужчины, находившегося в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарства, произошел приступ, и он утратил контроль за ситуацией на дороге. В результате, водитель не соблюдал дистанцию и скоростной режим в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg», — сообщили в пресс-службе СК.

В результате аварии и автобус, и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. На месте погибли четверо пассажиров автомобиля, в том числе трое детей в возрасте от четырёх до 15 лет, водитель и ещё один пассажир иномарки, а также двое пассажиров автобуса получили серьёзные травмы.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.