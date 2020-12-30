Воронеж, , 13:17 — REGNUM Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трёх военнослужащих на воронежском аэродроме «Балтимор», этапировали в Москву. Судом ему продлён срок ареста.

«В связи с тем, что военное следствие ведет округ, ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Макарова было подано по месту проведения следственных действий, то есть в Москве. Один из московских военных судов накануне уже продлил ему срок ареста», — цитирует ТАСС собственный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Макаров, являвшийся солдатом срочной службы, обвиняется в том, что 8 ноября рано утром напал на офицера с топором, отнял у него оружие и застрелил его, а затем убил ещё двоих и ранил одного сослуживца. Макаров был задержан спустя несколько часов после нападения. От дачи показаний он отказался.