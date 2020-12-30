Кампала, , 13:14 — REGNUM Полиция Кампалы начала расследование обстоятельств, при которых бывший лидер национальной сборной Уганды по боксу Зебра Ссеньянге по прозвищу Мандо был застрелен 30 декабря 2020 года. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Территориальная полиция в Кавемпе расследует дело по подозрению в убийстве, совершенного в результате стрельбы», — заявил заместитель пресс-секретаря столичной полиции Люк Овойесигире.

Заявление Овойесигиире было опубликовано через несколько часов после того, как на странице боксёра в Facebook появилось сообщение о том, что он был застрелен военными.

«Настоящим я объявляю о смерти зебры Мандо Ссеньянге сегодня около 00:30 от рук военных оперативников недалеко от его дома. Его выгнали из дома в Бвейзе и застрелили в переулке по соседству… покойся с миром, чемпион, отец, сын и лидер», — говорится в заявлении.

Однако, по словам представителей полиции, боксер был выдворен из своего дома неизвестными нападавшими в предрассветные часы.

«Ссеньянге был застрелен примерно в 400 метрах от своего дома, он умер мгновенно», — объяснил Овойесигиире.

Овойесигире также заявил, что полицейская оперативная группа разведки и следователей начала процесс сбора доказательств с целью установления личности нападавших.

«Местная полиция отреагировала и уже задокументировала место происшествия. С места происшествия изъяты важные улики и патроны», — сказал он.

Очевидцы на условиях анонимности сообщили Daily Monitor, что нападавшие, мотивы которых остаются неясными, были одеты в черную одежду и были в масках.