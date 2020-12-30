Воронеж, , 12:47 — REGNUM Организованная группа, занимавшаяся обналичиванием и транзитом денежных средств, осуждена в Воронеже. Руководил группой бывший генеральный директор частной охранной организации «Патруль», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Деятельности группы вскрыли сотрудники УФСБ России по Воронежской области. Как уточнили в ведомстве, в качестве организатора «обнальщиков» выступал бывший генеральный директор частной охранной организации «Патруль», в группу входили ещё пять человек, в числе которых был и экс-член Общественной палаты Воронежской области.

«Фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя схемы по обналичиванию и транзиту денежных средств через созданные ими подконтрольные «фирмы-однодневки», а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Задокументированный преступный доход, извлеченный ОПГ в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., составил свыше 40 млн рублей», — уточнили в УФСБ.

Приговор по уголовному делу вынес Коминтерновский суд Воронежа. Организатору было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 450 тыс. рублей, остальные члены группы получили условные сроки и штрафы. Апелляционным определением Воронежского областного суда приговор в отношении организатора также был изменен и смягчен до двух лет лишения свободы. Приговор вступил в силу.