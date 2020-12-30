Кызыл, , 12:40 — REGNUM Прокуратура Тувы подвела итоги проверки, организованный после нахождения 6 декабря тела младенца на улице в Кызыле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, мать ребёнка в 2017 году была лишена родительских прав в отношении двух её старших детей.

При этом с момента рождения ребёнка медицинские учреждения не сообщили о неблагополучной семье правоохранителям. Вследствие чего женщину не поставили на учёт в органах профилактики.

«Участковым уполномоченным полиции не проводился профилактический обход и не посещалось место проживания семьи, вследствие чего не установлено наличие новорожденного ребенка и не выявлены неблагоприятные условия его проживания», — отметили в прокуратуре.

По итогам проверки представления внесены руководителям УФССП по республике, региональных Минздрава и МВД. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» и «халатность». Расследование поставлено на контроль в прокуратуре.

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