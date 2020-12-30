Чебоксары, , 13:03 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное делу о мошенничестве при строительстве автомобильной дороги в Алатырском районе. Ущерб оценивается в 3,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следствие полагает, что в 2016—2017 годах обвиняемый, исполняя обязанности директора компании «Эльбрус», при выполнении муниципального контракта по строительству дороги в Алатыре использовал не предусмотренные проектной документацией материалы. По версии правоохранителей, материалы были существенно дешевле необходимых.

По данным надзорного ведомства, в акты были внесены ложные сведения об использовании материалов и технологий, ущерб оценивается в 3,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело передано в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, которых подозревают в получении взяток. По версии правоохранителей, один из обвиняемых подрабатывал аварийным «комиссаром», а другой незаконно передавал ему сведения о произошедших авариях.

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