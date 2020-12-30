Кызыл, , 12:05 — REGNUM В Бурятии медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» наградили 12-летнего школьника, принявшего участие в спасении четырёх детей из пожара в селе Булум. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по республике.

Весной 2020 года мальчик ехал на своём велосипеде, когда увидел возгорание. Он тут же бросился на помощь хозяйке спасать малолетних детей.

«Я ехал в магазин, а когда увидел дым, подошёл к окну, оно было уже разбитым. Мне подавали детей, я их уносил за ограду — подальше от пожара», — рассказал сам юный герой.

Медаль ему вручил замначальника управления по государственной противопожарной службе полковник внутренней службы Андрей Боркин. По его словам, школьник показал себя как человек, способный преодолевать трудности и приходить на помощь ближнему, попавшему в беду.

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