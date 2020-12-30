Киншаса, , 11:54 — REGNUM 34 гражданских лица погибли в результате нападений вооруженных лиц в провинциях Северное и Южное Киву на востоке ДР Конго за две недели в декабре. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад правозащитной организации Security Barometer of Kivu (KST).

В докладе отмечается, что с 29 ноября по 12 декабря 34 человека были убиты, еще 19 взяты в плен, а трое других были ранены. Самый «смертоносный инцидент» произошел в округе Бени, где боевики убили 25 человек.

Самое громкое похищение произошло в городе Руташару, где неизвестные похитили двоих мужчин и троих девушек, потребовав за них выкуп в размере 5000 долларов США.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди постановил уничтожить вооруженные группировки при содействии Миссии ООН (МООНСДРК), однако данное обещание так и не было реализовано.