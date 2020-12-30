Красноярск, , 11:11 — REGNUM В Красноярске предстанут перед судом три человека, обвиняемых в сделке с передачей новорожденного. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении троих проживающих в Красноярске уроженцев Тувы завершено.

Установлено, что 26 апреля 2020 года беременная мать двоих детей договорилась со знакомой парой о том, что передаст им своего новорожденного ребенка.

23 мая 2020 года, находясь в роддоме, женщина использовала чужой паспорт. Она родила мальчика и 26 мая в автомобиле такси передала его мужчине и женщине.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске уроженки Казахстана пытались продавать младенцев в Китай.