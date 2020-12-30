Бамако, , 11:01 — REGNUM Трое военнослужащих вооруженных сил Франции, осуществляющих военную операцию «Бархан» в Мали, погибли в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца.

В соответствии с заявлением, автомобиль, в котором ехали военные, подорвался на взрывном устройстве в области Хомбори в районе пустыни Гурма на границе Мали с Буркина-Фасо.

Хомбори — стратегическая область, поскольку через нее проходит главная магистраль, соединяющая город Кона в центре страны с районом Восточное Гао, где располагаются боевики террористической группировки «Джамаат Наср аль-Ислам ва аль-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным министерства обороны Мали, военные Франции и Мали были переброшены на месячную операцию в занимаемый террористами район с целью защиты мирного населения.

Напомним, что операция «Бархан» — операция французских вооружённых сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах.