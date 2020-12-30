Осло, , 10:54 — REGNUM Несколько домов были разрушены в результате крупного оползня в муниципалитете Еррум в Норвегии. От 150 до 200 человек были эвакуированы. Есть пострадавшие. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Полицейские получили информацию о начале оползня в 04:00 по местному времени (GMT+1).

В Университетской больницы Осло сообщили, что несколько человек получили травмы, первый пациент поступил в 06:30.

«У нас красный уровень готовности, что означает, что мы привлекаем дополнительные ресурсы. Мы готовимся к приему большого количества пациентов», — заявил пресс-секретарь больницы Андерс Байер.

Университетская больница Акерсхус также находится в состоянии повышенной готовности. В медучреждение поступил один пациент, еще двое находятся в пути.