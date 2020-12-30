Ярославль, , 10:48 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки подтверждено 6 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Данные за последние две недели ИЦК

В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровел еще 191 человек. По данным федерального оперштаба прямо сейчас болеют 1195 человек.

За все время пандемии в Ярославской области выявлено 22 104 случая коронавируса. Выздоровели 20 724 человека, умерли от COVID-19 185 человек.

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