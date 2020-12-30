Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, 22 и 67 лет, которые подозреваются в насильственных действиях сексуального характера и развращении малолетних детей. Об этом 30 декабря издание «Фонтанка» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию с заявлениями обратились родители детей. Так 37-летняя мать 12-летней школьницы сообщила, что к ее малолетней дочери приставал 22-летний уроженец Узбекистана по имени Хусниддин. Мужчина работает кассиром в магазине, а обнажился перед ребенком в квартире на улице Бутлерова.

По подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней молодого человека отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

Помимо этого, спустя три года после насильственных действий сексуального характера в отношении на тот момент шестилетнего мальчика в полицию обратилась 37-летняя мать школьника. Она рассказала, что в 2017 году, тогда еще 65-летний знакомый по имени Алиджон совершил в квартире на Мытнинской набережной надругательство над ее сыном. Подозреваемого также поместили в ИВС.