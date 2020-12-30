Красноярск, , 10:35 — REGNUM Красноярские следователи проводят обыски в резиденции бизнесмена и политика, экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова по делу о неуплате налогов.

Как пояснили в ведомстве, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову, передаёт «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА REGNUM, Быков был задержан в мае 2020 года. Он находился под стражей по обвинению в организации убийств в 1994 году. В октябре суд изменил меру пресечения в отношении Быкова на домашний арест, однако в этот же день бизнесмена вновь арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Экс-депутат краевого Заксобрания будет содержаться под стражей до 21 февраля.

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О том, что в отношении Быкова возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, стало известно 27 октября.

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