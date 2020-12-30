Соледар, ДНР, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования выпустили 55 единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили 30 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие, а на мариупольском направлении — миномёты калибра 120 мм, выпустив 49 мин.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались населённые пункты: Васильевка, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв. Разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак бездоказательно заявил, что Россия якобы ведёт «войну без правил» против украинских силовиков.

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