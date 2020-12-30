Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM В момент смертельного ДТП на трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский в Морозовском районе Ростовской области один из детей находился в автокресле, второй был пристёгнут ремнём безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

11-летний мальчик получил множественные переломы. В настоящее время он находится в реанимации. Пятилетний ребёнок получил ушибы и травмы, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что смертельное ДТП в Ростовской области произошло около 20:10 мск 29 декабря. В аварию с большегрузом КаМАЗ 5321 попала семья из Челябинска, которая направлялась в Краснодарский край. Родители детей — водитель и пассажирка автомобиля Hyundai Santa Fe — погибли.

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