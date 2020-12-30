Барнаул, , 10:23 — REGNUM Аномально сильные морозы не хотят покидать Алтайский край. В регионе вновь передано штормовое предупреждение.

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По данным Алтайского гидрометцентра, с 1 по 6 января 2021 года температура воздуха на Алтае опустится до — 35 °C и ниже, местами ожидается похолодание до — 40°С.

Как уже сообщало ИА, морозы до — 40 °C пришли на Алтай несколько дней назад.

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В Барнауле до 11 января 2021 года ввели режим повышенной готовности.

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