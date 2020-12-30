Москва, , 10:28 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении блогера Алексея Навального и иных лиц. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Речь идёт о растрате денег, перечисленных гражданами в качестве пожертвований на деятельность ряда некоммерческих организаций. Этими НКО, в том числе так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», фактически руководил Навальный.

Петренко уточнила, что физические лица передали исключительно на цели фондов более 588 млн рублей. Однако Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из пожертвований более 356 млн рублей на личные цели. На деньги было куплено личное имущество и материальные ценности, а также оплачены расходы, включая заграничный отдых.

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — констатировала представитель СКР.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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