Москва, 30 декабря 2020, 10:28 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении блогера Алексея Навального и иных лиц. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Речь идёт о растрате денег, перечисленных гражданами в качестве пожертвований на деятельность ряда некоммерческих организаций. Этими НКО, в том числе так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», фактически руководил Навальный.
Петренко уточнила, что физические лица передали исключительно на цели фондов более 588 млн рублей. Однако Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из пожертвований более 356 млн рублей на личные цели. На деньги было куплено личное имущество и материальные ценности, а также оплачены расходы, включая заграничный отдых.
«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — констатировала представитель СКР.
Все обстоятельства преступления устанавливаются.
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