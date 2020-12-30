Петропавловск-Камчатский, , 10:21 — REGNUM Столб пепла, высота которого составила до четырех километров, выбросил на Камчатке вулкан Карымский. Об этом 30 декабря сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«Днём 30 декабря 2020 года из вулкана Карымского зафиксирован пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до четырёх километров», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что облака пепла распространяются в западном-северо-западном направлении от вулкана. При этом, с учетом ветра, возможно выпадение пепла в селе Шаромы Мильковского муниципального района.

Кроме того, указывается, что в регионе введен оранжевый код авиационной опасности. При этом, по информации МЧС, пеплопадов на данный момент не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что расположенный на полуострове Камчатка вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в семь километров.